Natale a Fiumicino senza Gesù | le proteste del centrodestra

Scatta la protesta del centrodestra per il progetto di Natale a Fiumicino "Natale da star" l'alternativa alle recite di Natale che non avrà nessun riferimento religioso. Un realizzato per gli auguri ufficiali in cui i bambini canteranno canti di Natale ma senza Gesù. Il Comune di Fiumicino ha promosso un progetto in alternativa alla recita L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

capoccione67 : RT @adrianobusolin: L'ultima trovata del sindaco di Fiumicino, marit* della sen. Cirinnà? Natale nelle scuole del comune SENZA riferimenti… - AleAlle89 : RT @Don_Lazzara: I tolleranti non finiscono di stupire: il sindaco di #fiumicino con apposita disposizione, ha ordinato che nelle scuole de… - Shajidn : RT @Gianmar26145917: Il sindaco di #Fiumicino cancella Gesù Bambino dalle canzoni di #Natale per non turbare i non cristiani...Ora si che è… - ilfaroonline : Canzoni di #Natale nelle #scuole, #ViviAmo_Fiumicino: “Senza #simboli religiosi si negano le #tradizioni” - KsiazeMarek : RT @Don_Lazzara: I tolleranti non finiscono di stupire: il sindaco di #fiumicino con apposita disposizione, ha ordinato che nelle scuole de… -