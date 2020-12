Natale 2020, Italia verso un’ulteriore stretta: zona rossa in tutto il Paese (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’Italia valuta un’ulteriore stretta sugli spostamenti per Natale e Capodanno. Il modello tedesco ha fatto da apripista. Le ipotesi al vaglio del Governo. Evitare la terza ondata. Questa è la priorità assoluta per il Governo che richiama il Paese a un maggiore senso di responsabilità: “Serve consapevolezza”, ha detto il Premier Conte. La battaglia al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’valutasugli spostamenti pere Capodanno. Il modello tedesco ha fatto da apripista. Le ipotesi al vaglio del Governo. Evitare la terza ondata. Questa è la priorità assoluta per il Governo che richiama ila un maggiore senso di responsabilità: “Serve consapevolezza”, ha detto il Premier Conte. La battaglia al L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

