Napoli | voi cultori della leadership tranquilla turatevi il naso | Gattuso fa bene a urlare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Non bisogna confondere la motivazione con l’attenzione e la concentrazione. E’ quanto fanno i sostenitoricalma di ancelottiana memoria, di solito appartenenti nella mia città ad una borghesia intellettuale che considera quasi volgare l’atteggiamento villico di “Mister Veleno” (così appellano Rino) con il suo stile di guida naïf che indirizza i suoi calciatori quasi come se stesse giocando alla PlayStation.lo sa. E per questo sta facendo meglio, molto meglio, del suo predecessore. Conosceil materiale umano a sua disposizione. Ma andiamo con ordine. La motivazione è la spinta che porta un individuo a raggiungere determinati obiettivi. Si trattabenzina necessaria per una prestazione eccellente. Nel mondo del calcio ...