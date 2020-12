Napoli, prorogata la zona rossa del campo rom di Scampia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza con la quale proroga fino al 19 dicembre la zona rossa per il campo rom di Scampia. Ai cittadini residenti nel campo rom è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse all’acquisizione di generi di prima necessità. L’accesso al campo sarà consentito soltanto agli “operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza con la quale proroga fino al 19 dicembre laper ilrom di. Ai cittadini residenti nelrom è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse all’acquisizione di generi di prima necessità. L’accesso alsarà consentito soltanto agli “operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione ...

