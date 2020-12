Napoli | piazzetta Maradona ai Quartieri Spagnoli | la proposta del Comune

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Siamo intervenuti, in sinergia con la Seconda Municipalità e grazie all’operatività dellaServizi, in una prima azione per custodire e rendere ancora più bello quanto in modo spontaneo è nato dai tributi e manifestazioni d’affetto aiper il nostro campione, lì dove c’è uno straordinario murale a lui dedicato. In collaborazione con gli abitanti deie con ‘La Bodega de D10s‘, vogliamo che diventi ‘‘”. Lo ha detto l’Assessore alle Politiche Giovanili, creatività e innovazione deldiAlessandra Clemente tramite il suo profilo Facebook. Laè quella di intitolare l’incrocio De Deo-Concordia, anche detta ...