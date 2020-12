Napoli-Granada, sapore di casa per Fabian Ruiz: il suo messaggio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Napoli ha conosciuto il suo avversario per i sedicesimi di finale di Europa League: sarà il Granada che accende i ricordi di Fabian Ruiz Il Napoli ha conosciuto la sua avversaria per i sedicesimi di finale di Europa League: gli azzurri trovano un avversario abbordabile, ovvero il Granada. La squadra andalusa accende le fantasie di Fabian Ruiz. Il centrocampista, infatti, tornerà proprio nella sua terra per sfidare il Granada in Europa League. Gattuso spera di ritrovare le prestazione che hanno fatto grande il numero 8. ?? Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in @EuropaLeague: è sempre un piacere giocare nella mia terra, l'Andalusia. ·?? Ya conocemos a nuestro nuevo rival en @EuropaLeague, siempre es una alegría jugar en mi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilha conosciuto il suo avversario per i sedicesimi di finale di Europa League: sarà ilche accende i ricordi diIlha conosciuto la sua avversaria per i sedicesimi di finale di Europa League: gli azzurri trovano un avversario abbordabile, ovvero il. La squadra andalusa accende le fantasie di. Il centrocampista, infatti, tornerà proprio nella sua terra per sfidare ilin Europa League. Gattuso spera di ritrovare le prestazione che hanno fatto grande il numero 8. ?? Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in @EuropaLeague: è sempre un piacere giocare nella mia terra, l'Andalusia. ·?? Ya conocemos a nuestro nuevo rival en @EuropaLeague, siempre es una alegría jugar en mi ...

