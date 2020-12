Napoli, Emilio Fede positivo al virus: è ricoverato al Covid residence di Ponticelli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Emilio Fede, giornalista ed ex direttore del Tg4, è risultato positivo al Covid-19. Fede è stato ricoverato nel Covid residence di Ponticelli, la struttura dell’Asl destinata ad assistere i pazienti positivi al Covid asintomatici o paucisintomatici. Le sue condizioni cliniche sono buone e non presenta sintomi, ma si mantiene alta l’attenzione a causa dell’età avanzata dell’ex direttore. Emilio Fede alloggiava presso l’hotel di Santa Lucia di Napoli in regime di domiciliari dopo essere stato arrestato l’estate scorsa sul lungomare di Napoli mentre festeggiava il suo 89esimo compleanno. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto, giornalista ed ex direttore del Tg4, è risultatoal-19.è statoneldi, la struttura dell’Asl destinata ad assistere i pazienti positivi alasintomatici o paucisintomatici. Le sue condizioni cliniche sono buone e non presenta sintomi, ma si mantiene alta l’attenzione a causa dell’età avanzata dell’ex direttore.alloggiava presso l’hotel di Santa Lucia diin regime di domiciliari dopo essere stato arrestato l’estate scorsa sul lungomare dimentre festeggiava il suo 89esimo compleanno. L'articolo ...

cocchi2a : RT @fanpage: Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in Ospedale per Covid. Le sue condizioni. - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in Ospedale per Covid. Le sue condizioni. - vincenz88132159 : @AnnaLeonardi1 @ItaliaViva Io penso che Gigino non diventerà mai Premier. A meno che a quei 4 furbacchioni non hann… - emilio_giuliano : Questo è un altro che ha mandato messaggi. Mai parlato finora, perché ora? Ricorso Juve-Napoli il 22 dicembre, M… - gianniricci : #propagandalive il gabbiano emilio a Napoli -