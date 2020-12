Napoli, Emilio Fede positivo al Covid-19: ricoverato all’ospedale del Mare (Di lunedì 14 dicembre 2020) Emilio Fede, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato nel residence dell’ospedale del Mare di Napoli. Emilio Fede ricoverato all’ospedale Del Mare Il noto giornalista è risultato positivo al Coronavirus dopo essere stato sottoposto a tampone nei giorni scorsi. Inizialmente domiciliato in un noto hotel del capoluogo campano, dove stava trascorrendo l’isolamento, Fede è stato trasferito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020)al Coronavirus, è statonel residence dell’ospedale deldiDelIl noto giornalista è risultatoal Coronavirus dopo essere stato sottoposto a tampone nei giorni scorsi. Inizialmente domiciliato in un noto hotel del capoluogo campano, dove stava trascorrendo l’isolamento,è stato trasferito L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

wickedg4mes_ : +++ Emilio Fede ricoverato a Napoli +++ - rep_napoli : Emilio Fede positivo al coronavirus: è ricoverato nel Covid residence di Ponticelli [aggiornamento delle 11:11] - zazoomblog : Napoli Emilio Fede positivo al virus: è ricoverato al Covid residence di Ponticelli - #Napoli #Emilio #positivo… - cocchi2a : RT @fanpage: Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in Ospedale per Covid. Le sue condizioni. - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in Ospedale per Covid. Le sue condizioni. -