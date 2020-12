Napoli: buona la prima allo Stadio Diego Armando Maradona (Di lunedì 14 dicembre 2020) La prima partita allo Stadio Diego Armando Maradona, l’ex San Paolo ribattezzato con il nome del campione argentino in onore della sua memoria, si risolve positivamente per il Napoli. Il pareggio con la Real Sociedad per uno a uno con una bellissima rete di Piotr Zieli?ski ed il successivo pareggio spagnolo in pieno tempo di recupero, significa passaggio del turno ai sedicesimi di finale dell’Europa League e prima posizione nel girone che nel sorteggio farà evitare ai partenopei le squadre più blasonate rimaste in lizza e decisamente meglio quotate dalle scommesse serie A per la vittoria finale della competizione che proprio Maradona, insieme ai suoi compagni, vinse nel 1989 se pur a quei tempi si chiamava ancora Coppa Uefa. Il più ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lapartita, l’ex San Paolo ribattezzato con il nome del campione argentino in onore della sua memoria, si risolve positivamente per il. Il pareggio con la Real Sociedad per uno a uno con una bellissima rete di Piotr Zieli?ski ed il successivo pareggio spagnolo in pieno tempo di recupero, significa passaggio del turno ai sedicesimi di finale dell’Europa League eposizione nel girone che nel sorteggio farà evitare ai partenopei le squadre più blasonate rimaste in lizza e decisamente meglio quotate dalle scommesse serie A per la vittoria finale della competizione che proprio, insieme ai suoi compagni, vinse nel 1989 se pur a quei tempi si chiamava ancora Coppa Uefa. Il più ...

