Napoli | bonus per la spesa a 46 mila famiglie | coinvolte 185 mila persone quasi un terzo ha meno di 45 anni

(Di lunedì 14 dicembre 2020) A chiusura dell’avviso per ildel Comune di, misura di supporto economico rivolta allein forte difficoltà a causa della pandemia, sono pervenute 46.316 richieste da altrettanti nuclei. I, quindi, raggiungeranno circa 185, il 20% della popolazione napoletana. Ad annunciarlo sono il sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco Enrico Panini e l’assessora alle Politiche Sociali Monica Buonanno. “È una fetta ampia della cittadinanza – commentano – rappresentata da coloro che vivono senza alcun reddito o, in taluni casi, un aiuto ai percettori del reddito di cittadinanza con nuclei familiari numerosi”. Il 27,8% dei richiedenti ricade nella fascia di età dai 36 ai 45, il 26.6% in quella 46-55 ...