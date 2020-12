Naked Attraction: la iena Nina Palmieri conduttrice del dating in cui conta solo il corpo (nudo) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nina Palmieri La ‘iena’ Nina Palmieri è pronta a “scrutare” le nudità altrui. Sarà infatti l’inviata di origine abruzzese la conduttrice di Naked Attraction Italia, il dating show ’senza veli’, prodotto da Discovery Italia, che si prepara a debuttare nella piattaforma a pagamento Discovery+ il prossimo 14 febbraio 2021. Il programma vede al centro della scena una persona single, intenta a districarsi nel corteggiamento effettuato dai sei persone chiamate a denudarsi e a mostrare, pian piano, i dettagli più intimi del loro corpo. Il single, quando i ‘corteggiatori’ resteranno in 2, dovrà così spogliarsi integralmente a sua volta e, qualora trovasse il gradimento dell’aspirante “amante”, potrà avere un appuntamento ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 dicembre 2020)La ‘è pronta a “scrutare” le nudità altrui. Sarà infatti l’inviata di origine abruzzese ladiItalia, ilshow ’senza veli’, prodotto da Discovery Italia, che si prepara a debuttare nella piattaforma a pagamento Discovery+ il prossimo 14 febbraio 2021. Il programma vede al centro della scena una persona single, intenta a districarsi nel corteggiamento effettuato dai sei persone chiamate a denudarsi e a mostrare, pian piano, i dettagli più intimi del loro. Il single, quando i ‘corteggiatori’ resteranno in 2, dovrà così spogliarsi integralmente a sua volta e, qualora trovasse il gradimento dell’aspirante “amante”, potrà avere un appuntamento ...

