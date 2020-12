Mulan 2.0 il nuovo remake della Disney incredibilmente moderno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra le tante cose rimandate e soggette a ritardi in questo anno a dir poco particolare troviamo anche il nuovo film della Disney Mulan 2.0. remake del famoso film d’animazione degli anni 90. L’uscita ufficiale della pellicola è stata rimandata di ben tre volte dalla prima data fissata per il 27 marzo 2020. Da quando è disponibile il nuovo film Disney Mulan 2.0? Il film è disponibile in Italia in versione gratuita da venerdi 4 dicembre su Disney Plus. Ma è anche acquistabile sulla maggior parte delle altre piattaforme come Amazon Video, Vudu e Fandango now. Questa è la prima volta che la Disney ”salta” la fase di riproduzione di uno dei suoi lungometraggi al cinema per renderlo direttamente ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tra le tante cose rimandate e soggette a ritardi in questo anno a dir poco particolare troviamo anche ilfilm2.0.del famoso film d’animazione degli anni 90. L’uscita ufficialepellicola è stata rimandata di ben tre volte dalla prima data fissata per il 27 marzo 2020. Da quando è disponibile ilfilm2.0? Il film è disponibile in Italia in versione gratuita da venerdi 4 dicembre suPlus. Ma è anche acquistabile sulla maggior parte delle altre piattaforme come Amazon Video, Vudu e Fandango now. Questa è la prima volta che la”salta” la fase di riproduzione di uno dei suoi lungometraggi al cinema per renderlo direttamente ...

Liv_ing_ : @FranciNuccio Per esempio per Mulan io sono ancora incazzata perché di Mulan ha solo il titolo, hanno stravolto tut… - matteodessilani : @LuBlue94 Il Mulan nuovo è una merda, era questo il punto - FranciNuccio : @Liv_ing_ quando si può creare del materiale nuovo che sia inclusivo di partenza? Perché stravolgere un canon già f… - mangialamela_ : Massì, proviamo a guardare il nuovo film di #mulan Tempo 10 minuti e sono passata al rewatch del cartone Mi viene da piangere - CineFacts_ : Il nuovo Classico #Disney seguirà il destino del live action di Mulan: sul mercato USA uscirà in contemporanea in s… -