Motorsport - Brembo festeggia i 500 titoli mondiali

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il 2020 ha segnato una pietra miliare per il Gruppo: con i 42conquistati quest'anno nelle principali categorie del, l'azienda bergamasca puòre il traguardo dei 500 campionativinti nelle due e quattro ruote. Orgoglio italiano. Dal 1975 a oggi, laha preso parte come fornitrice di impianti frenanti a molteplici campionati, aiutando i grandi protagonisti dela raggiungere l'apice del successo. Oltre alla Formula 1, la società italiana è impegnata in Formula E, Nascar, WRC, Indycar, IMSA, DTM, Formula 2, Formula 3 e tanti altri campionati di livello. Anche quest'anno, gli elementi frenanti dellasono stati sviluppati con la stretta partecipazione delle case automobilistiche e ...