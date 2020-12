Morto John Le Carré | scrittore di fama mondiale di romanzi di spionaggio

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Èall’età di 89 annilenome d’arte di David J. M. Cornwellbritannico difamoso per i suoidivenduti in tutto il mondo ed ex agente segreto del Secret Intelligence Service. Autore di “La spia che venne dal freddo”si è spento all’ospedale pubblico di Truro in Cornovaglia, dopo una breve malattia. David J. M. Cornwell era nato a Poole nella regione del Dorsetshire, nel 1931. Svolge il ruolo di insegnante all’università di Eton prima di diventare funzionario del Ministero degli esteri britannico ed essere reclutato nell’MI5 poi dall’MI6. Dall’esperienza personale nei servizi segreti prenderà spunto per creare il personaggio di George Smiley, leggendario ...