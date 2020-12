Morto John le Carré | lo scrittore ed ex agente segreto aveva 89 anni

Leggi su ck12

(Di lunedì 14 dicembre 2020)le, exbritco e maestro dei romanzi di spionaggio, èa causa di una polmonite non legata al Covid.MACDOUGALL/AFP via Getty ImagesIl mondo della letteratura è in lutto per la morte di uno degli scrittori contemporanei più amati dal pubblico.le, pseudonimo di DavidMoore Cornwell e celebre autore britco di romanzi di spionaggio, èsabato 12 dicembre in Cornovaglia all’età di 89a causa di una polmonite non legata al Covid. A ufficializzare la notizia è stato il suo, Jonny Geller, attraverso una nota: “Ho perso un mentore ma soprattutto un amico. Non ce ne ...