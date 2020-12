Morto il fotografo Mario Proto, con i suoi scatti ha raccontato per 50 anni tutti i fatti della città di Roma (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lutto nel giornalismo Romano per la morte di Mario Proto , fotografo che con le sue immagini ha raccontato per quasi 50 anni tutti i fatti della città, grandi e piccoli . Sul campo dal 1973, con la ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lutto nel giornalismono per la morte diche con le sue immagini haper quasi 50, grandi e piccoli . Sul campo dal 1973, con la ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Morto il fotografo Mario Proto, ha raccontato per 50 anni tutti i fatti della città di Roma - leggoit : Morto il fotografo Mario Proto, ha raccontato per 50 anni tutti i fatti della città di Roma - FabrizioRoncone : RT @GoffredoB: È morto di #COVID19 un grande fotografo, un collega formidabile che ha accompagnato tanti di noi e ha raccontato #Roma per i… - Miti_Vigliero : RT @GoffredoB: È morto di #COVID19 un grande fotografo, un collega formidabile che ha accompagnato tanti di noi e ha raccontato #Roma per i… - danilo_chirico : RT @GoffredoB: È morto di #COVID19 un grande fotografo, un collega formidabile che ha accompagnato tanti di noi e ha raccontato #Roma per i… -