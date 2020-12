Morto Gerard Houllier: ha allenato il Liverpool e la nazionale francese (Di lunedì 14 dicembre 2020) Altro lutto nel mondo del calcio: nella notte tra ieri e oggi, si è spento Gerard Houllier, storico allenatore francese. Aveva 73 anni ed è Morto dopo un intervento all’aorta, dove soffriva da anni di una dissezione. Houllier ha allenato e vinto sulle panchine di Paris Saint–Germain, Lione e Liverpool. Sotto la sua guida ai Reds, esordì Steven Gerrard e Michael Owen vinse il Pallone d’Oro. È stato ct della Francia tra il 1992 e il 1993 ed è stato Global Sports Director del gruppo Red Bull. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Altro lutto nel mondo del calcio: nella notte tra ieri e oggi, si è spento, storicore. Aveva 73 anni ed èdopo un intervento all’aorta, dove soffriva da anni di una dissezione.hae vinto sulle panchine di Paris Saint–Germain, Lione e. Sotto la sua guida ai Reds, esordì Steven Gerrard e Michael Owen vinse il Pallone d’Oro. È stato ct della Francia tra il 1992 e il 1993 ed è stato Global Sports Director del gruppo Red Bull. L'articolo ilNapolista.

