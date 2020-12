Monopattini | 800 noleggi al giorno Resta il nodo sosta selvaggia in città

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Piace il servizio sharing, ma non mancano i parcheggi in luoghi non adibiti ai. L’assessore Zenoni: dopo l’uso si scatta una foto.

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini 800

L'Eco di Bergamo

Arrivati in città i primi 50 mezzi di Mobike. L’assessore Ragona: «Così i quartieri diventeranno più accessibili» ...Il Black Friday in Francia è in ritardo di una settimana: scopriamo le migliori offerte tech di Cdiscount, negozio che spedisce anche in Italia.