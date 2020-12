Mondo TV sigla accordo licenza per Medio Oriente e Nord Africa (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Mondo TV annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo con Safe Media, società di syndication per l’area Medio-orientale con sede in Libano, per la licenza di prodotti animati destinati alla diffusione SVOD in Medio Oriente e Africa del Nord, per il canale MBC Shahid. La licenza avrà durata di 36 mesi a partire dal 15 dicembre 2020. L’accordo prevede il pagamento di un una “flat fee” in sé non particolarmente significativa, ma soddisfazione è stata espressa dalla Società alla luce della riapertura del mercato Medio orientale testimoniata da questo nuovo accordo. (Foto: © Fred Mantel / 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) –TV annuncia di aver sottoscritto un nuovocon Safe Media, società di syndication per l’area-orientale con sede in Libano, per ladi prodotti animati destinati alla diffusione SVOD indel, per il canale MBC Shahid. Laavrà durata di 36 mesi a partire dal 15 dicembre 2020. L’prevede il pagamento di un una “flat fee” in sé non particolarmente significativa, ma soddisfazione è stata espressa dalla Società alla luce della riapertura del mercatoorientale testimoniata da questo nuovo. (Foto: © Fred Mantel / 123RF)

