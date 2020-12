Mondo Convenienza: 500 dipendenti reintegrati grazie al record di venduto online durante il Black friday (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il leader italiano del mobile Mondo Convenienza questo anno festeggia un nuovo record storico di vendite durante il lungo “Black friday”. Gli italiani non acquistano online solo dai giganti del web, più del 50% del fatturato è stato raggiunto con le vendite provenienti dai 5 canali virtuali messi a disposizione del cliente per approfittare degli sconti del Black friday e Cyber Monday: e-commerce, televendita, live chat, social media, videochiamata. Quest’ultimo servizio in particolare si è rivelato una soluzione strategica alla chiusura di gran parte dei punti vendita in seguito alle restrizioni del DPCM. La grande richiesta di appuntamenti per la progettazione in videochiamata ha permesso all’azienda di home forniture di reintegrare ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il leader italiano del mobilequesto anno festeggia un nuovostorico di venditeil lungo “”. Gli italiani non acquistanosolo dai giganti del web, più del 50% del fatturato è stato raggiunto con le vendite provenienti dai 5 canali virtuali messi a disposizione del cliente per approfittare degli sconti dele Cyber Monday: e-commerce, televendita, live chat, social media, videochiamata. Quest’ultimo servizio in particolare si è rivelato una soluzione strategica alla chiusura di gran parte dei punti vendita in seguito alle restrizioni del DPCM. La grande richiesta di appuntamenti per la progettazione in videochiamata ha permesso all’azienda di home forniture di reintegrare ...

