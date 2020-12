Miss Italia in streaming | la giuria presidiata da Paolo Conticini

Leggi su solodonna

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Quella del 2020 sara? un’edizione dirivoluzionaria. Il concorso di bellezza non sara? trasmesso in tv, per la prima volta dopo 80 anni, ma andra? in onda in, su internet.presidente di… Alla fine Patrizia Mirigliani si è dovuta arrendere.2020 alza bandiera bianca: non si farà in televisione, non si può causa coronavirus. Quella di quest’anno sarà per il Articolo completo: dal blog SoloDonna