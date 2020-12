Miss Italia in diretta streaming – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 14 dicembre 2020)E’ in corso2020. Un’edizione particolare in onda solo in. Potete vederla qui sotto. A presentare la cerimonia Alessandro Greco, in compagnia di Margherita Praticò, organizzatrice e presentatrice di tutte le selezioni dinel Lazio, mentre in giuria ci sono – tra gli altri – Roberta Bruzzone, Paolo Conticini e Manila Nazzaro,1999. In gara 23 finaliste, con età compresa tra i 18 e i 28 anni (qui foto e info).2020: la