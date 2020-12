«Miss Italia», come (e dove) vedere la finale dello storico concorso (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell’anno del Covid-19, Miss Italia ha provato a rinnovarsi, facendosi portavoce di alcune istanze considerate femministe. Tuttavia, la sola decisione di eliminare la sfilata delle ragazze per rimpiazzarla con un più formale colloquio di presentazione non è bastata a garantire alla kermesse un appoggio televisivo. E, persa l’opportunità di veder celebrata la propria finale con una trasmissione-evento, si è optato per i social. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell’anno del Covid-19, Miss Italia ha provato a rinnovarsi, facendosi portavoce di alcune istanze considerate femministe. Tuttavia, la sola decisione di eliminare la sfilata delle ragazze per rimpiazzarla con un più formale colloquio di presentazione non è bastata a garantire alla kermesse un appoggio televisivo. E, persa l’opportunità di veder celebrata la propria finale con una trasmissione-evento, si è optato per i social.

Trentin0 : MMAGINI - Flavia Cemin, l'aspirante infermiera trentina che sogna la corona di Miss Italia: oggi l'elezione dalle 1… - AleGreco72 : Se non sarete in giro per lavoro o altro vi aspetto dalle 16 sui canali social @_MissItalia per festeggiare la nuov… - QdSit : Miss Italia (che si svolgerà per la prima volta a Roma) nell'anno della pandemia, le ragazze non sfileranno con la… - palermomaniait : Miss Italia 2020 sarà in streaming - - miss_shah__ : RT @EricaDoddo: Vergine immacolata di Guadalupe, Tu Ti manifestasti sulla collina di Tepeyac all'umile Juan Diego. Sul suo mantello imprime… -