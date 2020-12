Miss Italia 2020: eletta Martina Sambucini, 19 anni di Frascati «Sono felice, spero di non deludere nessuno» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Miss Italia 2020: vince Martina Sambucini, 19 anni di Frascati «Sono felice, spero di non deludere nessuno» Dopo 27 anni la corona torna a scintillare nella capitale.... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020): vince, 19didi non» Dopo 27la corona torna a scintillare nella capitale....

LaStampa : Marina Sambucini eletta Miss Italia 2020, dopo 27 anni la 19enne riporta la corona a Roma - LaSambruna : @niccolab Lol (io che giorno è non lo saprò mai). Comunque di base frega una cippa di Miss Italia. Mi fa abbastan… - elisewin7 : RT @LaSambruna: Leggo ora di Miss Italia che non andrà in tv ma in streaming sui social, con le ragazze in leggings e giammai in bikini chi… - Affaritaliani : Miss Italia 2020 è dei Castelli: vince Martina Sambucin - niccolab : @LaSambruna Ah, devo darti una brutta notizia: la finale di Miss Italia 2020 si è già svolta.… -