Miss Italia 2020, bestemmia in diretta per Miss Toscana? (Di lunedì 14 dicembre 2020) Greta Beruatto Si era fatta notare già nei video di presentazione di Miss Italia 2020: la diciannovenne Greta Beruatto, Miss Toscana, non era riuscita a trattenere la stizza per un rumore che le aveva rovinato la registrazione “sfogandosi” con un dito medio. Ora, in diretta streaming durante la finalissima, sembrerebbe accaduto di peggio: una bestemmia. La ragazza, spigliatissima, è arrivata sul palco carica a mille e, complice forse un certo nervosismo, ha iniziato a parlare a raffica, sotto gli occhi straniti di giuria e conduttore. Ha raccontato della paura di cadere, poiché poco abituata a camminare sui tacchi, e non ha avuto timore nel dire di essere goffa, incerta e incline a rompere le cose. Inclinazione che ha messo in ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Greta Beruatto Si era fatta notare già nei video di presentazione di: la diciannovenne Greta Beruatto,, non era riuscita a trattenere la stizza per un rumore che le aveva rovinato la registrazione “sfogandosi” con un dito medio. Ora, instreaming durante la finalissima, sembrerebbe accaduto di peggio: una. La ragazza, spigliatissima, è arrivata sul palco carica a mille e, complice forse un certo nervosismo, ha iniziato a parlare a raffica, sotto gli occhi straniti di giuria e conduttore. Ha raccontato della paura di cadere, poiché poco abituata a camminare sui tacchi, e non ha avuto timore nel dire di essere goffa, incerta e incline a rompere le cose. Inclinazione che ha messo in ...

