Mingo, ex inviato di Striscia la notizia condannato insieme alla moglie (Di lunedì 14 dicembre 2020) Guai per Mingo De Pasquale, ex inviato di Striscia la notizia condannato insieme alla moglie: cosa è successo. Per diverso tempo, circa due anni, avrebbe prodotto falsi servizi televisivi, spacciandoli per scoop. Questi sarebbero stati poi mandati in onda nel programma di Canale 5 “Striscia la notizia”, la cui redazione di lui di fidava. Perché L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Guai perDe Pasquale, exdila: cosa è successo. Per diverso tempo, circa due anni, avrebbe prodotto falsi servizi televisivi, spacciandoli per scoop. Questi sarebbero stati poi mandati in onda nel programma di Canale 5 “la”, la cui redazione di lui di fidava. Perché L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

