Mingo, condannato l’ex inviato di Striscia La Notizia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mingo accompagnato dal “buon” Fabio è stato tra gli ex storici inviati di Striscia La Notizia a realizzare servizi per il tg satirico di Canale 5 dalla Puglia, per ben 18 anni dal 1997 al 2015. Il tribunale di Bari ha condannato Domenico “Mingo” De Pasquale e la moglie Corinna Martino ad un anno e due mesi di reclusione per i reati di truffa, falso e diffamazione. Mingo, nei guai l’ex inviato di Striscia La Notizia L’inviato pugliese con la complicità della moglie amministratore unico della Mec Produzioni della quale Mingo era socio, avrebbe pagato degli attori per fingersi cittadini realizzando falsi scoop, dichiarando a sua volta che sarebbero stati commissionati dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)accompagnato dal “buon” Fabio è stato tra gli ex storici inviati diLaa realizzare servizi per il tg satirico di Canale 5 dalla Puglia, per ben 18 anni dal 1997 al 2015. Il tribunale di Bari haDomenico “” De Pasquale e la moglie Corinna Martino ad un anno e due mesi di reclusione per i reati di truffa, falso e diffamazione., nei guaidiLaL’pugliese con la complicità della moglie amministratore unico della Mec Produzioni della qualeera socio, avrebbe pagato degli attori per fingersi cittadini realizzando falsi scoop, dichiarando a sua volta che sarebbero stati commissionati dalla ...

