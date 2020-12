Minecraft con RTX per Windows 10 dà vita al Colosseo di Roma grazie al talentuoso team italiano BANV

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La scorsa settimana è stato annunciato checon RTX per10 è finalmente passato dalla versione beta a quella ufficiale. Per celebrare il lancio dicon RTX, NVIDIA ha deciso di pubblicare 2 nuovi mondi, arrivando così ad un totale di 15 mappe. Il primo tra i mondi pubblicati e disponibili sul marketplace diè una fedele ricreazione del maestosodi, rinominato per l'occasione "Colosseum RTX". Questa nuova mappa è stata realizzata da, undi builder completamenteche negli ultimi sei mesi ha lavorato instancabilmente con NVIDIA per realizzare una mappa in grado di riprodurre fedelmente l'opera architettonica simbolo del nostro paese. Il...