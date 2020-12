Milano, in Galleria del Corso sono planati gli angeli: nell'ex cinema Excelsior ha aperto i battenti Victoria's Secret (Di lunedì 14 dicembre 2020) Gli angeli sono planati su Milano. Nei giorni scorsi nel complesso dell'ex cinema Excelsior-Mignon in Galleria del Corso 4 ha aperto il flagship store italiano Victoria's Secret. Il marchio di marchio ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Glisu. Nei giorni scorsi nel complesso dell'ex-Mignon indel4 hail flagship store italiano's. Il marchio di marchio ...

daniele179 : Piazza Duomo e Galleria?????????? #merrychristmas?? albero #cocacola e #swarovski ?? @ Milano Itlay - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, in Galleria del Corso sono planati gli angeli: nell'ex cinema Excelsior ha aperto i battenti Victoria's Secret https:/… - leggoit : Milano, in Galleria del Corso sono planati gli angeli: nell'ex cinema Excelsior ha aperto i battenti Victoria's Sec… - exVoloBlu : @Thegoodvybye galleria di Milano? - LuisellaLuis : @LaNotiziaTweet quindi è permesso ritrovarsi in migliaia in Duomo dalle 15.30 alle 18.30? o fare la coda davanti a… -