Milano-Bicocca punta sui giovani ricercatori | al via 9 progetti innovativi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Un dispositivo al plasma per sanificare l'aria degli ambienti chiusi, un algoritmo basato sull'analisi del DNA per la tracciabilità del pescato che permetterà di scongiurare frodi alimentari, la messa a punto di una strategia che combina realtà virtuale e psicologia per consentire agli anziani di sentirsi più sicuri alla guida dell'automobile. Sono solo alcuni deidi ricerca che l'Università diha deciso di finanziare con un investimento di 480mila euro. Nove le proposte selezionate nell'ambito del bando “Starting Grants” su un totale di 25provenienti da 13 dipartimenti diversi. L'Ateneo, spiega una nota, dà vita così a un incubatore di idee di ricerca e innovazione favorendo la collaborazione tra dipartimenti diversi e sostenendo ...