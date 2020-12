Milan, Tonali: «La 8 di Gattuso? Ecco come è andata veramente» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato del suo arrivo in rossonero e della scelta del numero di maglia: il numero 8 di Gattuso Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato dal palco del Golden Boy dove è stato premiato come miglior giovane italiano nato dopo l’1 gennaio 2000. Milan – «Andare al Milan e continuare a vincere con il Milan è la cosa più bella. Speriamo di continuare a fare grandi passi. Il passaggio al Milan penso sia la cosa più bella fino ad ora». Gattuso A Tonali – «Complimenti per il Golden Boy, vedi già mi hai superato. Io non ho mai vinto niente a livello personale. Devi spingere e fare il meglio. Ti auguro il meglio per la tua ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sandro, centrocampista del, ha parlato del suo arrivo in rossonero e della scelta del numero di maglia: il numero 8 diSandro, centrocampista del, ha parlato dal palco del Golden Boy dove è stato premiatomiglior giovane italiano nato dopo l’1 gennaio 2000.– «Andare ale continuare a vincere con ilè la cosa più bella. Speriamo di continuare a fare grandi passi. Il passaggio alpenso sia la cosa più bella fino ad ora».– «Complimenti per il Golden Boy, vedi già mi hai superato. Io non ho mai vinto niente a livello personale. Devi spingere e fare il meglio. Ti auguro il meglio per la tua ...

OptaPaolo : 4 - Per la prima volta nella sua storia nelle coppe europee il Milan schiera 4 giocatori nati dopo l'1/1/2000 titol… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Tatarusanu, Conti (Cap) , Kalulu, Duarte, Dalot, Krunic, Tonali, Castillejo, Maldini,… - pisto_gol : A grande richiesta SuperMoviola di Samp-Milan: 1.Mani Jankto: RIGORE 2 Mani Gabbia: NO RIGORE 3.Candreva su Tonal… - TuttoMercatoWeb : Tonali: 'Vincere col Milan è una cosa bellissima. Modelli? Anni fa mi ispiravo a Modric...' - espo_carlo : RT @ale18riva: Lesione bicipite femorale sono 40 giorni di stop. Quindi Bennacer a inizio febbraio sarà in campo. Salterà big match come Sa… -