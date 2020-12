Milan, Tonali è il Golden Boy 2020: “Spero di essere convocato per l’Europeo” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Il passaggio al Milan in estate è stata una delle cose più belle che ho vissuto, speriamo di continuare su questa strada. Ibrahimovic? Scherza molto, vive molto i compagni nello spogliatoio. Sembra una persona che si isola ma è il nostro leader dentro e fuori dal campo”. Queste le parole di Sandro Tonali, premiato come Golden Boy italiano 2020. “Non ho chiesto il permesso a Gattuso per il numero di maglia ma mi ha dato parecchi consigli, appena ha risposto alla chiamata aveva già capito il contenuto. Col mister ho un grande rapporto, è una persona fantastica – prosegue il centrocampista rossonero – Pioli è il nostro capobranco, ogni tanto alza un po’ i toni e l’asticella ma è giusto così: gli vogliamo bene, ci fidiamo di lui. Europeo? Sarebbe un onore essere parte dei 23, ma per arrivare in estate è ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Il passaggio alin estate è stata una delle cose più belle che ho vissuto, speriamo di continuare su questa strada. Ibrahimovic? Scherza molto, vive molto i compagni nello spogliatoio. Sembra una persona che si isola ma è il nostro leader dentro e fuori dal campo”. Queste le parole di Sandro, premiato comeBoy italiano. “Non ho chiesto il permesso a Gattuso per il numero di maglia ma mi ha dato parecchi consigli, appena ha risposto alla chiamata aveva già capito il contenuto. Col mister ho un grande rapporto, è una persona fantastica – prosegue il centrocampista rossonero – Pioli è il nostro capobranco, ogni tanto alza un po’ i toni e l’asticella ma è giusto così: gli vogliamo bene, ci fidiamo di lui. Europeo? Sarebbe un onoreparte dei 23, ma per arrivare in estate è ...

