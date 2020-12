Milan, Theo Hernandez e il coraggio dei “mai vinti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Milan questa sera ha recuperato al novantesimo un punto fondamentale in chiave classifica e soprattutto per il morale Una gara stregata. Questa la definizione, forse un po’ vetusta, che i bravi cronisti avrebbero dato al match andato in scena a San Siro. Pronti-via l’infortunio di Gabbia sostituito da Kalulu (che solo giovedì ha fatto il proprio esordio tra i professionisti); primo gol subito in contropiede e poi tanta sfortuna con ben 3 legni colpiti e una rete annullata per pochi centimetri. Poi l’ultima beffa: Kurtic silenzia anche il rumore del vento a San Siro e fa sprofondare, forse per la prima volta, il Milan nello sconforto più totale dando un volto a ciò che fino a quel momento sembrava una dimenticata eventualità: la sconfitta. L’infortunio di Bennacer (problema muscolare) appare solo una sadica aggiunta di sfortuna da parte del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilquesta sera ha recuperato al novantesimo un punto fondamentale in chiave classifica e soprattutto per il morale Una gara stregata. Questa la definizione, forse un po’ vetusta, che i bravi cronisti avrebbero dato al match andato in scena a San Siro. Pronti-via l’infortunio di Gabbia sostituito da Kalulu (che solo giovedì ha fatto il proprio esordio tra i professionisti); primo gol subito in contropiede e poi tanta sfortuna con ben 3 legni colpiti e una rete annullata per pochi centimetri. Poi l’ultima beffa: Kurtic silenzia anche il rumore del vento a San Siro e fa sprofondare, forse per la prima volta, ilnello sconforto più totale dando un volto a ciò che fino a quel momento sembrava una dimenticata eventualità: la sconfitta. L’infortunio di Bennacer (problema muscolare) appare solo una sadica aggiunta di sfortuna da parte del ...

