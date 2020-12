Milan, primato di legni colpiti in Serie A: il dato negativo degli uomini di Pioli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Milan è la squadra che ha colpito più pali nel corso di questa stagione di Serie A. Il dato negativo degli uomini di Pioli Grazie al gol del 2-2 di Theo Hernandez contro il Parma, il Milan in Serie A è rimasta l’unica squadra imbattuta nei cinque maggiori campionati europei. I rossoneri sono anche la squadra che ha colpito più pali nel corso di questa stagione di Serie A. Quattro sono arrivati ieri sera: tre in un singolo tempo di gioco, dal 2004 non era mai avvenuto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilè la squadra che ha colpito più pali nel corso di questa stagione diA. IldiGrazie al gol del 2-2 di Theo Hernandez contro il Parma, ilinA è rimasta l’unica squadra imbattuta nei cinque maggiori campionati europei. I rossoneri sono anche la squadra che ha colpito più pali nel corso di questa stagione diA. Quattro sono arrivati ieri sera: tre in un singolo tempo di gioco, dal 2004 non era mai avvenuto. Leggi su Calcionews24.com

acmilan : ?? An impressive run. Here's a rundown in numbers ?? - infoitsport : Milan, primato solitario in Europa: nessuno come i rossoneri - MilicBobo : @repubblica Il milan e' un gruppo simpatico gioca bene ma credo che la mancanza di cambi e inspiegabili troppi info… - MilanLiveIT : ??Nessuno come il #Milan nei Top 5 campionati! - andrebazzi : Milan 27 Inter 24 Juventus 23 Napoli 23 Sassuolo 22 Roma 21 Campionato apertissimo e il Milan comincia ad accusar… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan primato Milan, primato solitario in Europa: nessuno come i rossoneri MilanLive.it Milan, primato di legni colpiti in Serie A: il dato negativo degli uomini di Pioli Il Milan è la squadra che ha colpito più pali nel corso di questa stagione di Serie A. Il dato negativo degli uomini di Pioli ... Pagelle Milan-Parma, i voti della Gazzetta: Calhanoglu non molla mai PAGELLE MILAN-PARMA - 2-2, a 'San Siro', tra Milan e Parma. Il Diavolo mantiene il primato ma perde terreno. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri ... Il Milan è la squadra che ha colpito più pali nel corso di questa stagione di Serie A. Il dato negativo degli uomini di Pioli ...PAGELLE MILAN-PARMA - 2-2, a 'San Siro', tra Milan e Parma. Il Diavolo mantiene il primato ma perde terreno. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri ...