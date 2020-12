Milan, per Gabbia stiramento del legamento collaterale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, infortunatosi ieri sera, dopo pochi minuti nella partita contro il Parma, ha subito uno stiramento del legamento collaterale e dovrebbe restare fuori almeno per un mese. Domani verranno effettuai nuovi controlli con il calciatore che ha già iniziato il percorso di recupero. I rossoneri dovrebbero recuperare Kjaer per la sfida al Genoa, ma la difesa urge di rinforzi numerici a gennaio. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il difensore del, Matteo, infortunatosi ieri sera, dopo pochi minuti nella partita contro il Parma, ha subito unodele dovrebbe restare fuori almeno per un mese. Domani verranno effettuai nuovi controlli con il calciatore che ha già iniziato il percorso di recupero. I rossoneri dovrebbero recuperare Kjaer per la sfida al Genoa, ma la difesa urge di rinforzi numerici a gennaio. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

