Milan-Parma, il rammarico di Hernani: “Vicini all’impresa a San Siro, un punto importante. La gara col Cagliari? Vi dico la mia” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le dichiarazioni del brasiliano ducale, Hernani, nel post gara del posticipo di Serie A fra Milan e Parma, terminato 2-2.E’ questo il commento di Hernani, centrocampista del Parma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di questa sera a San Siro contro il Milan:"Eravamo vicini alla vittoria, c’è un po’ di rammarico. Potevamo portare i tre punti a casa però abbiamo giocato una partita a San Siro e portare a casa un punto è comunque importante per la squadra. Potevamo portare una vittoria a casa ma adesso pensiamo alla gara con il Cagliari, per conquistare altri punti a casa nostra. Mi è piaciuta molto la mia partita e anche quella della ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Le dichiarazioni del brasiliano ducale,, nel postdel posticipo di Serie A fra, terminato 2-2.E’ questo il commento di, centrocampista del, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio di questa sera a Sancontro il:"Eravamo vicini alla vittoria, c’è un po’ di. Potevamo portare i tre punti a casa però abbiamo giocato una partita a Sane portare a casa unè comunqueper la squadra. Potevamo portare una vittoria a casa ma adesso pensiamo allacon il, per conquistare altri punti a casa nostra. Mi è piaciuta molto la mia partita e anche quella della ...

