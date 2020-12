Milan, infortunio Gabbia: fermo almeno un mese. Fuori anche Bennacer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un mese di stop per Matteo Gabbia, mentre Ismail Bennacer starà Fuori per almeno dieci giorni. abbia era uscito ieri dopo 4 minuti della partita con il Parma e gli esami di oggi hanno evidenziato che ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Undi stop per Matteo, mentre Ismailstaràperdieci giorni. abbia era uscito ieri dopo 4 minuti della partita con il Parma e gli esami di oggi hanno evidenziato che ...

