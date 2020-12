Milan | allarme infortuni | tegola anche a centrocampo

Leggi su serieanews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilè primo in classifica, imbattuto in serie A dallo scorso marzo ma sta chiudendo il 2020 un po’ in difficoltà sul profilo degli. Dopo lo stop di Gabbia che ne avrà per circa un mese, in un’infermeria già ricca per i problemi di Ibrahimovic e Kjaer, si è aggiuntaunaQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.