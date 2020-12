Michelle Hunziker scoppia a piangere ad All Together Now: «Sono destabilizzata…» (Di lunedì 14 dicembre 2020) . Stasera in onda su Canale 5, la finale dello show musicale di Canale 5. Pochi minuti fa, la conduttrice svizzera si è commossa dopo uno stacchetto del Muro dei Cento. Gli esperti musicali hanno dedicato a Michelle una versione rivistata e corretta del brano Sei la più bella del mondo. Durante l’esibizione, la conduttrice si commuove alle lacrime. «Grazie. Ma dobbiamo rimanere con i nervi saldi». Poi Michelle Hunziker lancia la pubblicità dei 60 secondi ma, ancora commossa, sbaglia a fare il countdown: «Sono destabilizzata». Applausi in studio. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 14 dicembre 2020) . Stasera in onda su Canale 5, la finale dello show musicale di Canale 5. Pochi minuti fa, la conduttrice svizzera si è commossa dopo uno stacchetto del Muro dei Cento. Gli esperti musicali hanno dedicato auna versione rivistata e corretta del brano Sei la più bella del mondo. Durante l’esibizione, la conduttrice si commuove alle lacrime. «Grazie. Ma dobbiamo rimanere con i nervi saldi». Poilancia la pubblicità dei 60 secondi ma, ancora commossa, sbaglia a fare il countdown: «destabilizzata». Applausi in studio.

