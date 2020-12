METEO sino 20 Dicembre: Stop Inverno temporaneo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Evoluzione METEO verso metà settimanaMETEO sino AL 20 Dicembre 2020, ANALISI E PREVISIONE Un mite campo di alta pressione ha riconquistato l’Italia, dopo una prima parte di Dicembre segnata dall’incessante flusso di perturbazioni con maltempo e grandi piogge. L’anticiclone è accompagnato da masse d’aria molto più miti e così Dicembre ha cambiato volto, con condizioni climatiche decisamente meno invernali. La rimonta dell’anticiclone verso il Mediterraneo scaturisce dall’affondo della bassa pressione atlantica, centrata a ridosso del Regno Unito, verso il comparto iberico. Questa circolazione depressionaria si appresta ad erodere il bordo occidentale dell’anticiclone, così da riportare sulla scena alcune perturbazioni che lambiranno marginalmente l’Italia. Tra martedì e mercoledì ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Evoluzioneverso metà settimanaAL 202020, ANALISI E PREVISIONE Un mite campo di alta pressione ha riconquistato l’Italia, dopo una prima parte disegnata dall’incessante flusso di perturbazioni con maltempo e grandi piogge. L’anticiclone è accompagnato da masse d’aria molto più miti e cosìha cambiato volto, con condizioni climatiche decisamente meno invernali. La rimonta dell’anticiclone verso il Mediterraneo scaturisce dall’affondo della bassa pressione atlantica, centrata a ridosso del Regno Unito, verso il comparto iberico. Questa circolazione depressionaria si appresta ad erodere il bordo occidentale dell’anticiclone, così da riportare sulla scena alcune perturbazioni che lambiranno marginalmente l’Italia. Tra martedì e mercoledì ...

sehmagazine : ?? #Meteo: Allerta Gialla per maltempo sulla #Sardegna Occidentale. Nuovo Avviso della Protezione Civile regionale… - sardanews : Maltempo: prorogata l’allerta meteo sino a domani mattina - remeteo : #METEO #WEEKEND: tendenza a nuovo peggioramento nelle prossime ore, sia pur con #precipitazioni meno 'incisive' ris… - teleischia : CAMAPANIA. ALLERTA METEO PROROGATA SINO ALLE 23.59 DI DOMANI: PER LE ISOLE CRITICITA’ GIALLA - infoitinterno : METEO Italia. Non è finita, PIOGGIA e NEVE sino weekend. Poi grosse novità -