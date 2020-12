Meteo Roma | previsioni per martedì 15 dicembre

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Molte nuvole al mattino a tratti anche compatte, maggiori aperture al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +5°C e +12°C. Metreo Lazio:per15Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare nelle ore diurne su gran parte della regione, nubi più compatte al mattino sul viterbese; in serata i cieli saranno per lo più poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto.Italia:per15Al Nord: Al mattino nebbie e nubi basse in pianura Padana, maggiori aperture altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi in pianura Padana, più sole altrove. In serata si rinnovano condizioni di ...