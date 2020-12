Meteo ROMA piuttosto umido | tendenza a cambiamento

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020)Ilsuverrà martedì con una certa umidità, e non è da escludere anche la presenza in alcune aree anche di nebbia, mentre al pomeriggio si dovrebbe verificare una densa foschia. A partire da mercoledì, si avrà un aumento della nuvolosità, e giorni successivi saranno dallavariabile. Probabilmente a partire dal fine settimana si avrà un ulteriore aumento della nuvolosità e l’arrivo anche di qualche pioggia. Martedì 15: foschia. Temperatura da 2°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Est 4 Km/h, raffiche massime 14 Km/h. Zero Termico: circa 3200 metri. Mercoledì 16: nubi sparse. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in aumento. Vento: in media da ...