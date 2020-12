Meteo NAPOLI bel tempo per vari giorni | ma nel fine settimana cambierà

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020).Le condizionisaranno piuttosto buone per, a causa dell’instaurarsi di un’area di alta pressione. La temperatura pomeridiana sarà particolarmente mite, soprattutto nell’immediato entroterra cittadino, dove il pomeriggio la colonnina di mercurio salirà sopra i 16° centigradi. Probabilmente, da sabato si verificherà un aumento della nuvolosità, ma tuttavia la colonnina di mercurio potrebbe rimanere sostanzialmente inata. Dopo una fase particolarmente piovosa, ecco alcune belle giornate prenatalizie. Martedì 15: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 4 Km/h. Zero Termico: circa 3300 metri. Mercoledì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a ...