Meteo Italia tra Natale e Capodanno: Anticiclone, Atlantico e Gelo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Meteo verso il 24 dicembrePOSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI In questo momento stiamo osservando un riassestamento barico che potrebbe spalancare le porte a diverse ipotesi Meteo climatiche. Il periodo di riferimento è quello delle festività natalizie, in particolare il periodo compreso tra Natale e Capodanno. Quali saranno le condizioni Meteo prevalenti? I modelli matematici di previsione faticano, da giorni, a inquadrare la situazione. I motivi sono variegati, ma possiamo riassumerli dicendovi che il Vortice Polare è giunto a quel grado di maturità che presuppone costanti tentativi di condizionamento della circolazione atmosferica emisferica. Meno nel Nord America, dove La Nina sta entrando in scena prepotentemente, più nell’euroasia, dove invece le influenze delle anomalie ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilverso il 24 dicembrePOSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI In questo momento stiamo osservando un riassestamento barico che potrebbe spalancare le porte a diverse ipotesiclimatiche. Il periodo di riferimento è quello delle festività natalizie, in particolare il periodo compreso tra. Quali saranno le condizioniprevalenti? I modelli matematici di previsione faticano, da giorni, a inquadrare la situazione. I motivi sono variegati, ma possiamo riassumerli dicendovi che il Vortice Polare è giunto a quel grado di maturità che presuppone costanti tentativi di condizionamento della circolazione atmosferica emisferica. Meno nel Nord America, dove La Nina sta entrando in scena prepotentemente, più nell’euroasia, dove invece le influenze delle anomalie ...

