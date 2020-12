Meteo | concretizzazione del GELO sin sull’Italia

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020)dal cupo inverno.Nelle ultime settimane spesso ci siamo occupati di due indici climatici importantissimi: AO e NAO. Li abbiamo definiti, o meglio, vengono definiti “indici descrittivi” perché descrivono determinate situazioni. L’AO lo stato termo-dinamico del Vortice Polare, la NAO la distribuzione barica Nord Atlantico/Azzorre. In occasione dell’ultimo approfondimento avevamo parlato di proiezioni, per entrambi gli indici, in territorio pesantemente negativo. L’ultimissimo aggiornamento introduce delle novità sostanziali, novità che però riguardano solo l’indice NAO che da negativo potrebbe ripresentarsi in territorio neutro (sullo zero per intenderci). Ricordiamoci che i due indici vengono spesso considerati insieme per un semplice motivo: a seconda delle accoppiate la circolazione atmosferica cambia registro. Con un AO pesantemente negativo e la NAO ...