METEO 7 Giorni. Stop inverno, Italia tra l’anticiclone e qualche pioggia (Di lunedì 14 dicembre 2020) METEO SINO AL 20 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un mite campo di alta pressione ha riconquistato l’Italia, dopo una prima parte di dicembre segnata dall’incessante flusso di perturbazioni con maltempo e grandi piogge. l’anticiclone è accompagnato da masse d’aria molto più miti e così dicembre ha cambiato volto, con condizioni climatiche decisamente meno invernali. La rimonta dell’anticiclone verso il Mediterraneo scaturisce dall’affondo della bassa pressione atlantica, centrata a ridosso del Regno Unito, verso il comparto iberico. Questa circolazione depressionaria si appresta ad erodere il bordo occidentale dell’anticiclone, così da riportare sulla scena alcune perturbazioni che lambiranno marginalmente l’Italia. Tra martedì e mercoledì transiterà una prima modesta ansa ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020)SINO AL 20 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un mite campo di alta pressione ha riconquistato l’, dopo una prima parte di dicembre segnata dall’incessante flusso di perturbazioni con maltempo e grandi piogge.è accompagnato da masse d’aria molto più miti e così dicembre ha cambiato volto, con condizioni climatiche decisamente meno invernali. La rimonta delverso il Mediterraneo scaturisce dall’affondo della bassa pressione atlantica, centrata a ridosso del Regno Unito, verso il comparto iberico. Questa circolazione depressionaria si appresta ad erodere il bordo occidentale del, così da riportare sulla scena alcune perturbazioni che lambiranno marginalmente l’. Tra martedì e mercoledì transiterà una prima modesta ansa ...

