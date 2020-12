Metà Sud America usa l'idrossiclorochina contro il Covid (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dal Brasile al Venezuela, da Cuba al Nicaragua, parecchi Paesi latino-Americani autorizzano l'idrossiclorochina per la cura del coronavirus. E il numero dei decessi per milione di abitanti varia molto: 34 in Venezuela, dov'è permessa, contro i 1105 del Perù, dov'è vietata. In Italia torna l'Ok all'uso dell'idrossiclorochina nel trattamento del Covid19 dopo che una sentenza della Consiglio di Stato del 10 dicembre scorso ha accolto la richiesta di 44 medici di base. In altri Paesi però non è mai stata vietata. Fra questi, numerosi si trovano in America latina. In Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ha scommesso proprio su questo farmaco a basso costo sin dall'inizio della pandemia per curare i pazienti da Covid19, al pari di Donald Trump negli Stati Uniti e di ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dal Brasile al Venezuela, da Cuba al Nicaragua, parecchi Paesi latino-ni autorizzano l'per la cura del coronavirus. E il numero dei decessi per milione di abitanti varia molto: 34 in Venezuela, dov'è permessa,i 1105 del Perù, dov'è vietata. In Italia torna l'Ok all'uso dell'nel trattamento del19 dopo che una sentenza della Consiglio di Stato del 10 dicembre scorso ha accolto la richiesta di 44 medici di base. In altri Paesi però non è mai stata vietata. Fra questi, numerosi si trovano inlatina. In Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ha scommesso proprio su questo farmaco a basso costo sin dall'inizio della pandemia per curare i pazienti da19, al pari di Donald Trump negli Stati Uniti e di ...

