Messa del giorno, 14 Dicembre 2020: Letture, Salmo, Vangelo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Messa del giorno, 14 Dicembre Inizio Messa – Prima Lettura Nm 24,2-7. 15-17Dal libro dei Numeri. In quei giorni, Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante; oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell’Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele! Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come àloe, che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Fluiranno acque dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno sarà esaltato». Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 dicembre 2020)del, 14Inizio– Prima Lettura Nm 24,2-7. 15-17Dal libro dei Numeri. In quei giorni, Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di Dio fu sopra di lui. Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell’uomo dall’occhio penetrante; oracolo di chi ode le parole di Dio, di chi vede la visione dell’Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele! Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come àloe, che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Fluiranno acque dalle sue secchie e il suo seme come acque copiose. Il suo re sarà più grande di Agag e il suo regno sarà esaltato». Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di ...

vaticannews_it : #12dicembre #PapaFrancesco. Abbondanza, benedizione e dono, le tre parole che tessono l'omelia del Pontefice nella… - emergenzavvf : Dalla mezzanotte 150 i soccorsi svolti in #Veneto dai #vigilidelfuoco per il #maltempo, di cui 60 a #Belluno. A Che… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per la SS. Messa del 14 dicembre alle 7 su TV 2000: dal Santuario di Collevalenza a Todi) Segui su:… - RevenantMirko : RT @Dio: LA MESSA DI NATALE NON SI ANTICIPA, che prima abbiamo da fare, quelli sono giorni impegnativi per noi. Mica possiamo stare a dispo… - gianmarcodonato : @mante Migliaia di morti causati dalla sciagurata politica sanitaria messa in atto dai governi degli ultimi 30 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa del Le Messe in diretta tv e social di domenica 13 dicembre Avvenire Brexit: sperare nel peggio Uno di quegli epiloghi che non si osa augurare, a parte quando sembra che davvero stia andando tutto in malora ... La San Vincenzo VolontariatoLa San Vincenzode Paoli ringraziaWalber SpaIl Consiglio centrale della Società di San Vincenzo De Paoli, nella sua sezione di Belluno-Feltre, nell'ambito delle sue attività ha ... Uno di quegli epiloghi che non si osa augurare, a parte quando sembra che davvero stia andando tutto in malora ...VolontariatoLa San Vincenzode Paoli ringraziaWalber SpaIl Consiglio centrale della Società di San Vincenzo De Paoli, nella sua sezione di Belluno-Feltre, nell'ambito delle sue attività ha ...