Mercato Juventus, voci dalla Spagna: offerta monstre per Cuadrado (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mercato Juventus – Otto assist dopo, è ancora determinante nell’azione del primo rigore concesso dall’arbitro per un fallo di Rovella. Juan Cuadrado sta vivendo un avvio di stagione incredibile, protagonista assoluto della Juventus di Andrea Pirlo. Ha fatto tutto: terzino, ala destra, ala sinistra, talvolta si ritrova nella posizione di interno. La duttilità del colombiano è tale che il tecnico ha sempre scelto di mandarlo in campo in un modo o nell’altro. All’orizzonte, però, un’offerta monstre spaventa Paratici. Mercato Juventus, offerta dalla Cina per Cuadrado Lo riferisce il portale spagnolo todofichajes.net che riferisce di un’offerta arrivata dall’Oriente da far tremare i polsi. ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 dicembre 2020)– Otto assist dopo, è ancora determinante nell’azione del primo rigore concesso dall’arbitro per un fallo di Rovella. Juansta vivendo un avvio di stagione incredibile, protagonista assoluto delladi Andrea Pirlo. Ha fatto tutto: terzino, ala destra, ala sinistra, talvolta si ritrova nella posizione di interno. La duttilità del colombiano è tale che il tecnico ha sempre scelto di mandarlo in campo in un modo o nell’altro. All’orizzonte, però, un’spaventa Paratici.Cina perLo riferisce il portale spagnolo todofichajes.net che riferisce di un’arrivata dall’Oriente da far tremare i polsi. ...

