Mercato - Crollo a novembre, si salvano solo i veicoli commerciali leggeri (Di lunedì 14 dicembre 2020) Anche a novembre il comparto business ha fatto registrare un andamento negativo, sia per gli acquisti diretti (-12,61%), sia per i noleggi a lungo termine (-17,94%). Inoltre, dopo un ottobre positivo, torna a calare anche il breve termine (-25,88%). A un mese dalla chiusura del bilancio annuale, il lungo termine si attesta su un calo del 27,02%, mentre il breve sprofonda addirittura a -50,42%. E con un terribile forecast: secondo Dataforce, il noleggio a lungo termine si fermerà a quota 206.000 veicoli (-29,2%, con un market share del 15,2%), mentre il breve termine chiuderà l'anno con 87.000 unità (-51,3%) e una quota di Mercato del 6,4%. Molto meglio il comparto dei veicoli commerciali leggeri (Vcl), con un -17,47% nei primi 11 mesi del 2020: merito di un buon ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 dicembre 2020) Anche ail comparto business ha fatto registrare un andamento negativo, sia per gli acquisti diretti (-12,61%), sia per i noleggi a lungo termine (-17,94%). Inoltre, dopo un ottobre positivo, torna a calare anche il breve termine (-25,88%). A un mese dalla chiusura del bilancio annuale, il lungo termine si attesta su un calo del 27,02%, mentre il breve sprofonda addirittura a -50,42%. E con un terribile forecast: secondo Dataforce, il noleggio a lungo termine si fermerà a quota 206.000(-29,2%, con un market share del 15,2%), mentre il breve termine chiuderà l'anno con 87.000 unità (-51,3%) e una quota didel 6,4%. Molto meglio il comparto dei(Vcl), con un -17,47% nei primi 11 mesi del 2020: merito di un buon ...

